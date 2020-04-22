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Роджер Федерер за объединение ATP и WTA

Роджер Федерер за объединение ATP и WTA
16:31 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:По мнению швейцарца, сейчас лучшее время для создания новой организации

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер высказался о необходимости объединения организаций женского и мужского тенниса в одну. Швейцарец опубликовал пост в Twitter, в котором решил посоветоваться со своими подписчиками. Кроме множества фанатов Роджера поддержали Ник Кирьос и Симона Халеп.

Наверное, это давно должно было случиться, но сейчас, пожалуй, самое время. Все виды спорта переживают трудные времена, и в итоге у нас окажутся две ослабленные организации или одна сильная.

Для болельщиков все слишком запутано: разные системы рейтингов, разные логотипы, сайты, категории турниров».

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Слова Федерера могут быть пророческими, ведь он является самым влиятельным человеком в мире тенниса.

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WTA, Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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