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Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина

Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
13:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина рассказала о том, чем смогла заняться благодаря карантину.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина. Благодаря тому, что все турниры оказались на паузе теннисистка может заняться обучением и почувствовать нормальную жизнь.

"Для меня это плюс, потому что я всегда хотела пожить нормальной жизнью. Хотя сейчас не полноценная нормальная жизнь, есть ограничения. Например, ты не можешь делать какую-то работу вне дома. Но, если честно, мне нравится, я занимаюсь своими делами и обучением. Для меня это не проблема, мне это даже нравится.

Сейчас меня обязали подтянуть французский язык. Я и так немножко владею им, так как учила перед этим. Но сейчас подтягиваю в интенсивном режиме. Также я прохожу курс по питанию и еще хочу один или по психологии, или по фитнесу", – сказала Свитолина в интервью изданию Большой теннис Украины.

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Ранее сообщалось, что Свитолина потеряет крупную сумму, если теннисный сезон не возобновится.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
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