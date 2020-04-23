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Реакция теннисистов на предложение Федерера

Реакция теннисистов на предложение Федерера
13:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теннисистки отреагировали на призыв Федерера объединить ATP и WTA.

Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Петра Квитова прокомментировали идею, с которой выступил знаменитый швейцарец Роджер Федерер, предложивший в условиях пандемии коронавируса объединить ATP и WTA в одну организацию.

"Ты не один, кто так думает", — написала в "Твиттере" Халеп.

"Да, это была бы хорошая идея", — добавила Мугуруса.

"Руку вверх, если согласен с Роджером Федерером", — написала Квитова в своём "твиттере".

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение теннисных турниров приостановлено. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 184 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 721 тыс.

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WTA, Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости спорта.
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