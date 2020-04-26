СМИ: В лучшем случае теннисный сезон возобновится в августе

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14:05 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:По информации СМИ, турниры будут отменены вплоть до чемпионата в Цинциннати.

Испанское издание "Marca" пишет, что соревнования точно не возобновят раньше объединенного турнира в Цинциннати.

На сайте спортивной газеты сообщается, что по их данным по итогам последних совещаний теннисного руководства, паузу в теннисе продлят в третий раз, на этот раз – до августа.

В материале сказано, что турниры будут отменены вплоть до чемпионата в Цинциннати (15-23 августа), где проходят соревнования серии ATP Masters 1000 и WTA Premier 5. При этом все теннисные структуры сходятся во мнении, что если у игроков будут трудности с путешествиями из-за ограничительных мер, то начинать проводить турниры в ATP и WTA не будут.

Ранее сообщалось, что US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка.

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Теннис, Цинциннати, Новости тенниса, Коронавирус, Теннисный турнир в Цинциннати.
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