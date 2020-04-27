Знаменитую теннисистку оштрафовали за пересечение границы

Новости спорта:Экс-тринадцатую "ракетку" мира оштрафовали за пересечение границы на велосипеде.

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс была оштрафована за пересечение границы с Голландией.

"Я выбрала маршрут протяженностью 130 километров, - приводит слова Флипкенс Het Laatste Nieuws. - Проехав через небольшой лес, я оказалась на дороге, которая вела в Голландию. Сразу же я начала искать обратный путь, но была остановлена полицейскими. Мне не дали объясниться и сразу же выписали штраф. На моем пути не было никаких указателей. Да, я ошиблась, но предупреждение со стороны полицейских выглядело бы более логичным".

Экс-тринадцатая "ракетка" мира во время велопрогулки случайно пересекла границу и была остановлена полицейскими. Спортсменке был выписан штраф в 250 евро.

Ныне Флипкенс занимает 77-ю строчку в мировой классификации.