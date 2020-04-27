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Парень Свитолиной снялся с турнира из-за конфликта интересов

Парень Свитолиной снялся с турнира из-за конфликта интересов
12:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Парню Свитолиной пришлось сняться с виртуального турнира в Мадриде из-за своего хобби.

Бойфренд украинки Элины Свитолиной - француз Гаэль Монфис не сыграет на виртуальном турнире Mutua Madrid Open, игры которого пройдут в симуляторе Tennis World Tour.

Все дело в конфликте интересов - у Монфиса заключен контракт с Twitch и в свободное время он проводит разные стримы.

"Не смогу сыграть на турнире - дело в конфликтующих правах платформ для стриминга. Желаю всем хорошей игры", — объяснил причину отказа Монфис.

Вместо Гаэля на турнире выступит его соотечественник Бенуа Пэр. Он сыграет в группе с испанцем Рафаэлем Надалем, британцем Энди Марреем и канадцем Денисом Шаповаловым.

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Ранее Свитолина узнала соперниц по турниру Mutua Madrid Open.

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АТР, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости спорта.
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