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Надаль: Я надеюсь, это займет месяцы, а не годы

Надаль: Я надеюсь, это займет месяцы, а не годы
14:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Нааль настроен очень пессимистично .

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

"Много раз говорили, что все мы переживаем трудные времена. Шаг за шагом ситуация становится менее тяжёлой, но мы прошли через тяжёлых полтора месяца и множество невосполнимых потерь. Я надеюсь, это займёт месяцы, а не годы, потому что существует и экономическая проблема. Много людей могут потерять работу.

Теннисистам предстоит провести тяжёлую работу по восстановлению физической формы, потребуется дисциплина. Чем скорее мы сможем продолжить, тем лучше. Что касается возобновления сезона, я настроен очень пессимистично", — приводит слова Надаля The National.

Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги

Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса.
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