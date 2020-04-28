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Свитолина одобрила объединение WTA и ATP

Свитолина одобрила объединение WTA и ATP
12:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Элина Свитолина поддержала предложение Роджера Федерера.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поддержала предложение Роджера Федерера объединить ATP и WTA в единую теннисную организацию.

"В WTA нам практически каждый день сообщают новости о положении дел. У нас проходят собрания, завтра будет большое такое собрание, мы будем обсуждать то предложение по поводу объединения ATP и WTA, которое выдвинули Федерер и Надаль.

Думаю, что это правильный шаг для обоих туров и сейчас правильное время, чтобы это сделать. Потому что в такое трудное время действительно сложно что-то предсказывать, сейчас проходит много обсуждений по поводу турниров, отмены соревнований.

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Думаю, что это во многом зависит от стран, и очень сложно предположить, что произойдёт дальше. Но я считаю, что в мире тенниса все должны объединиться", — приводит слова Свитолиной Sport.ua со ссылкой на эфир телеканала Eurosport.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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