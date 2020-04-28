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Свитолина помечтала о мире после коронавируса

Свитолина помечтала о мире после коронавируса
15:41 Сегодня Телеграф Факты Фото: Твиттер

Новости спорта:Первая ракетка Украины – о том, какие перемены ждут мировой теннис.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ответила на вопрос о том, что изменится в теннисе после пандемии коронавируса:

"Мне кажется, немногое. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, болбои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом.

Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями — например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей.

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Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше".

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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