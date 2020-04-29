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Стаховский из-за карантина задумался об окончании карьеры

Стаховский из-за карантина задумался об окончании карьеры
22:16 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергею Стаховскому уже 34 года, у него жена и трое детей

Лучший теннисист Украины, согласно рейтингу ATP, Сергей Стаховский прокомментировал Instagram-каналу XSPORT возможное завершение карьеры из-за карантина. Теннисист, который во время пандемии коронавируса находится со своей семьей в Венгрии и продолжает тренироваться, признался, с возрастом ему становиться трудно искать мотивацию.

"В условиях карантина трудно поддерживать форму игроку, который понимает, что, возможно, все лучшее позади. Еще есть заряд и желание, но есть и понимание, что нужно работать еще больше, чем до этого или более концентрировано или отдавать больше времени. А это с тремя детьми на шее во время карантина.

Поэтому я реально оцениваю свои шансы. Я готов их использовать, но если карантин затянется, то будет трудно найти мотивацию тренироваться в полную силу".

Теннисист в недавнем интервью поделился информацией о пенсии игрокам АТР, которая составляет около 3-4 тысяч долларов в месяц.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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