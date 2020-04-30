Виртуальный Madrid Open: определились победители турнира

Новости спорта:Элина Свитолина не сумела выйти из группы.

Британский теннисист Энди Маррей выиграл виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro. В финальном поединке он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена — 7:6.

В женской сетке виртуального Madrid Open победительницей стала Кики Бертенс. В финале теннисистка из Нидерландов оказалась сильнее француженки Фионы Ферро — 6:2.

Отметим, что Бертенс — действующая победительница турнира в Мадриде. В прошлом году Кики в финале обыграла румынку Симону Халеп. В 2020 году турнир не состоялся в запланированные даты из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Элина Свитолина не сумела преодолеть групповую стадию виртуального Madrid Open. Украинке заняла последнее место в группе B, уступив Соране Кырсте (2:4), Виктории Азаренко (1:3) и Йоханне Конте (2:4).

Сезон в профессиональном теннисе приостановлен до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Представители руководящих теннисных организаций рассмотрят вариант с продлением перерыва до 3 августа.