Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

Виртуальный Madrid Open: определились победители турнира

Виртуальный Madrid Open: определились победители турнира
20:30 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Элина Свитолина не сумела выйти из группы.

Британский теннисист Энди Маррей выиграл виртуальный турнир Mutua Madrid Open Virtual Pro. В финальном поединке он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена — 7:6.

В женской сетке виртуального Madrid Open победительницей стала Кики Бертенс. В финале теннисистка из Нидерландов оказалась сильнее француженки Фионы Ферро — 6:2.

Отметим, что Бертенс — действующая победительница турнира в Мадриде. В прошлом году Кики в финале обыграла румынку Симону Халеп. В 2020 году турнир не состоялся в запланированные даты из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Элина Свитолина не сумела преодолеть групповую стадию виртуального Madrid Open. Украинке заняла последнее место в группе B, уступив Соране Кырсте (2:4), Виктории Азаренко (1:3) и Йоханне Конте (2:4).

Стаховский из-за карантина задумался об окончании карьеры

Сезон в профессиональном теннисе приостановлен до 13 июля из-за пандемии коронавируса. Представители руководящих теннисных организаций рассмотрят вариант с продлением перерыва до 3 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Маррей, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пикантная ситуация: обнаженная бывшая журналистка попала в трансляцию вместо жены (Видео)
02 "С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток
03 Ман Сити - больше не самый дорогой клуб АПЛ
04 Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
05 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь