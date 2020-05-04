Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Криштиану Роналду сменил имидж
Криштиану Роналду сменил имидж
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину
Динамо-Брест Милевского разгромил Белшину

US Open могут перенести

US Open могут перенести
10:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:US Open может быть перенесён на ноябрь в Индиан-Уэллс.

Открытый чемпионат США может пройти в ноябре в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Исполнительный директор Ассоциации тенниса США (USTA) Майкл Даус заявил, что это возможно, но окончательное решение пока принято не было.

«Существует слишком много предположений. Мы узнаем гораздо больше в июне. На деле, конечно, возможно провести турнир без зрителей. Официального решения по Индиан-Уэллсу не было принято. Что бы мы ни решили, нам нужно будет согласовать это с ATP, WTA и организаторами турнира в Индиан-Уэллсе.

Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо

Все мы хотим, чтобы US Open состоялся, и мы готовы помочь игрокам с прохождением тестов и въездом в страну. У нас три приоритета: здоровье теннисистов, персонала и зрителей, интересы теннисного мира и финансовая составляющая. Все варианты по-прежнему на рассмотрении», — приводит слова Дауса Inside Tennis.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, US Open, Индиан-Уэллс, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бойко рассказал о ситуации с зарплатами в Динамо
02 Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
03 Проблемы с сердцем: тренер сборной Нидерландов госпитализирован
04 Умер один из лучших тренеров Украины по велоспорту
05 АПЛ: сезон могут доиграть в Австралии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь