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Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса

Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
13:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Уроженка Днепра Надежда Киченок попала в список рекордсменок женского тенниса.

Согласно данным статистической компании "SportsMEDIA Technology", украинка заняла 7-е место в рейтинге самых быстрых подач, сообщает BTU.

Самую быструю подачу в женском теннисе в 2014 году выполнила Сабин Лисицки. На турнире в Стэнфорде при счете 5:5, 40:30 в поединке с сербкой Аной Иванович немка ввела мяч в игру со скоростью 131 миля в час (почти 210,8 км/ч).

Надежда Киченок на Открытом чемпионате Австралии в том же 2014 году подала со скоростью 202 км/ч в матче против Аюми Мориты из Японии (соперница украинки выиграла встречу со счетом 6:2, 7:6).

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Напомним, что на старте сезона-2020 Надежда Киченок и её напарница Саня Мирза из Индии стали чемпионками турнира WTA в Хобарте.

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АТР, WTA, Теннис, Новости спорта, Надежда Киченок.
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