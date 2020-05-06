Надаль не верит, что теннис вернется в 2020 году

Новости спорта:Испанец переживает за турниры начала следующего года.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил сомнения, что большой теннис сможет вернуться в этом году.

«Как спортсмен, я был разочарован, что не мог тренироваться. Я понимаю, что это деликатная тема. Теннис — спорт, где нужны минимум два игрока, но есть индивидуальные виды. Почему нельзя было разрешить тренироваться этим спортсменам?»

«Если бы мы приняли превентивные меры раньше, не было бы таких потрясений. Это не критика правительства, в начале марта я тоже в первую очередь думал о следующих турнирах, и лишь потом понял, насколько все опасно».

«Надеюсь, что мы сможем вернуться на корт в 2020 году, но сам я сильно в этом сомневаюсь. Меня больше беспокоит Австралиан Опен в 2021 году. Этот сезон, увы, практически потерян».

Ранее сообщалось, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля. Ранее сезон был приостановлен до 7 июня. Окончательное решение по возобновлению игр в 2020 году планируют принять до 15 мая.