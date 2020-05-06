Джокович признался, что пьяным играл в теннис

Новости спорта:Первая ракетка мира – о забавных моментах в своей карьере, связанных с алкоголем.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в прямом эфире в Istagram Марии Шараповой поделился воспоминаниями об одном из матчей, который он провел в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Был сумасшедший вечер на «Кубке Дэвиса». У меня было похмелье, я смотрел, как играют другие ребята. Знал, что точно не буду играть. Нет-нет! Я вспомнил. Я сыграл один парный матч – это был «Кубок Дэвиса» против Швеции. Мы вели 2:0, Содерлинг и другие топы тогда не играли, а я приехал сразу после победы на Уимблдоне.

Это было в 2011 году: мой первый титул Wimbledon, я стал первой ракеткой, будто сбылись все мои мечты. И буквально на следующий день я полетел из Лондона в Швецию, чтобы принять участие в четвертьфинале «Кубка Дэвиса». Я был в команде, говорил, что не хочу выступать в официальных матчах. Не знаю, как в итоге оказалось, что я сыграл пару: я не очень хорошо видел мяч, остановимся на этом».

Напомним, Джокович вернулся к тренировкам на корте и, судя по всему, нарушил карантин.