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Надаль: Экономику спасти не удалось

Надаль: Экономику спасти не удалось
13:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Надаль считает, что если бы превентивные меры были приняты раньше, можно было избежать жёстких мер.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о негативных последствиях пандемии коронавируса. Бывшая первая мира считает, что власти могли раньше принять меры, чтобы избежать коллапса.

«Экономику спасти не удалось. Очевидно, что туризм не спасти. Мир находится в состоянии пандемии, люди не могут путешествовать. Я понимаю, что можно было поступить в такой ситуации иначе. Если бы превентивные меры были приняты раньше, жёстких мер, которые в итоге последовали после, можно было избежать.

Не стоит воспринимать мои слова, как критику властей, ведь они сами неожиданно столкнулись с этим. Я не думал, что мне придётся жить в такое время. Я сам не ожидал, что произойдёт. Был готов сыграть в Индиан-Уэллсе.

Никто не ожидал, что последствия будут такими. Полагаю, что были допущены ошибки», — цитирует Надаля El Pais.

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18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты перешли на самоизоляцию и стали поддерживать форму индивидуально. Руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. Когда точно возобновится сезон, пока неизвестно.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта.
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