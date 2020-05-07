Новости спорта:Она может стать обязательным условием для профессиональных спортсменов.

Рафаэль Надаль прокомментировал слова Новака Джоковича, который не уверен в целесообразности вакцинации от COVID-19.

«Никто не может ничего ни от кого требовать. Каждый человек свободен. Но если ты имеешь отношение к Туру, то должен придерживаться требуемых правил», — рассказал испанец.

«Если Тур обяжет игроков вакцинироваться, чтобы защитить всех и дать возможность перемещаться по миру, Джоковичу придется пройти это, если он хочет продолжать играть на высшем уровне».

«Если ATP или ITF обяжут всех пройти вакцинацию, мы будем обязаны это сделать — так же, как мы обязаны не принимать слишком много препаратов во избежание проблем с допингом. Дело в следовании правилам».

На сегодняшний день теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 13 июля. Из-за пандемии паузу могут вынужденно продлить до 3 августа.