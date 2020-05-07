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Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ

Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
16:00 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Сергей Стаховский рассказал про дружбу c Анатолием Тимощуком.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал про дружбу с экс-капитаном сборной Украины, ныне ассистентом главного тренера в петербургском "Зените" Анатолием Тимощуком.

"У меня двойные стандарты касательно этой ситуации. У меня есть персональные отношения с этим. Он не дает интервью украинским СМИ по одной причине – его здесь съедят и сразу спросят о России.

В Петербурге он не играл с начала конфликта. Для меня есть небольшая разница в этом плане между работой тренером и игроком. Это несколько смягчает ситуацию, но не делает большой разницы. Перейти от игрока до тренера в футболе не так просто.

Ему не предлагали работу в "Динамо" и мы не знаем, предлагали ли в "Шахтере". Когда ты тренер, это другая ситуация, чем когда ты футболист. Мы же знаем, что Селезнев поехал в Россию, хотя у него были другие предложения, но за меньшие деньги. Тогда можно сказать – он уехал кормить семью.

Мне трудно судить Тимощука, потому что он мой друг. Мы много общаемся, иногда вместе отдыхаем. Я человек, у меня есть эмоции, трудно его хейтить. Мне не нравится, что он там. Я не сторонник этого, но что я могу сделать? Просто говорю: "Чувак, это твоя жизнь и твой выбор".

Тимощук – легенда украинского футбола. Он перечеркнул все это этим переходом, сделал свой выбор. В Украине его не воспринимают положительно, это те последствия, которые он несет за свой выбор. Ему с этим надо будет жить. Возглавить сборную – без шансов, работать в Украине с этим – очень трудно.

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Когда узнал, что он едет туда, сразу спросил: "А нафига?" Он сказал, что предложений нет. В другие клубы не приглашали. Надо понимать, что у него есть определенные личные проблемы. Если он был бы в нормальных отношениях с семьей, то ему это было бы не нужно. Чтобы мы понимали, в Германии закон немножко иной. Я не уверен, что у него осталось много денег, чтобы он мог спокойно сидеть и говорить, что все в порядке", – сказал Стаховский.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Анатолий Тмощук.
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