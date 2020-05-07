В Австрии состоится выставочный турнир по теннису без зрителей, судей и болбоев

Новости спорта:Участие в турнире примут 24 теннисиста.

Первым теннисным соревнованием, который состоится после паузы, связанной с пандемией коронавируса, станет выставочной турнир в Австрии. Он будет проводиться с 25 мая в австрийском Зютшадте.

Участие в турнире примут 16 мужчин и 8 женщин. Среди участников — первая ракетка Австрии Доминик Тим. Призовой фонд турнира составит чуть более 150 тысяч евро.

В то же время, теннисные матчи будут проводиться с учетом всех требований, связанных с пандемией коронавируса: зрителей на трибунах не будет, также не окажется болбоев и линейных суддей.

Вчера сообщалось, что руководящие органы выделят более 6 миллионов долларов для 800 игроков на период кризиса. Фонд помощи разделят поровну между мужским и женским туром.

Напомним, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) отложили дату возобновления сезона до 13 июля в связи с пандемией коронавируса. Представители организаций рассмотрят вариант с продлением перерыва до 3 августа.