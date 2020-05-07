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Australian Open-2021 под угрозой отмены

Australian Open-2021 под угрозой отмены
18:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Все зависит от разрешения перелетов.

Организаторы Australian Open рассматривают несколько сценариев развития событий, в том числе отмену теннисного турнира, который должен состояться в январе 2021 года.

Если до конца года останутся в силе большинство запретов на перелеты, то турнир может быть отменен или проведен в сокращенном формате.

"Есть несколько сценариев. Худший - отмена турнира. Многое зависит от международных перелетов, будут ли они разрешены. Какие будут сроки карантина после прибытия в Австралию".

В Австрии состоится выставочный турнир по теннису без зрителей, судей и болбоев

"К тому времени все еще может действовать запрет на массовые собрания, и турнир может пройти без фанов. Очень много разных вариантов", - сказал Крэйг Тайли, один из руководителей турнира.

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2021.
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