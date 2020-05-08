Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис

Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис
11:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, чем занимается во время карантина и о том, когда приступит к тренировкам на корте.

Пятая "ракетка" мира призналась, что больше всего скучает о турнире WTA Premier 5 в Риме, который она, кстати, дважды выигрывала, сообщает BTU.

"В Швейцарии, где я нахожусь во время карантина, можно будет с понедельника заниматься на корте. Думаю, на следующей неделе мы попробуем поиграть. Все зависит больше от Гаэля Монфиса, потому что он целый день занимается своими трансляциями, поэтому мне предстоит его убедить пойти потренироваться. Больше всего я скучаю по турниру в Риме. Я обожаю Рим, с еды - до выступлений на центральном корте. Это один из моих любимых турниров, особенно потому что я дважды там побеждала. Болельщики также добавляют атмосферы. Даже когда я играла поздно ночью, все-равно было много зрителей. И еще один турнир, который мне нравится, это соревнования в Торонто, там много украинских болельщиков. Там всегда приятно выступать и наслаждаться игрой", - заявила Элина.

Во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, украинская теннисисика представила свой кулинарный блог.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

"Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Стараюсь приготовить эти блюда тут, но некоторые из них требуют много времени. Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу "выбрасывается". Мне нужно точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно, и не переборщить", - отметила Свитолина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
02 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь