Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, чем занимается во время карантина и о том, когда приступит к тренировкам на корте.

Пятая "ракетка" мира призналась, что больше всего скучает о турнире WTA Premier 5 в Риме, который она, кстати, дважды выигрывала, сообщает BTU.

"В Швейцарии, где я нахожусь во время карантина, можно будет с понедельника заниматься на корте. Думаю, на следующей неделе мы попробуем поиграть. Все зависит больше от Гаэля Монфиса, потому что он целый день занимается своими трансляциями, поэтому мне предстоит его убедить пойти потренироваться. Больше всего я скучаю по турниру в Риме. Я обожаю Рим, с еды - до выступлений на центральном корте. Это один из моих любимых турниров, особенно потому что я дважды там побеждала. Болельщики также добавляют атмосферы. Даже когда я играла поздно ночью, все-равно было много зрителей. И еще один турнир, который мне нравится, это соревнования в Торонто, там много украинских болельщиков. Там всегда приятно выступать и наслаждаться игрой", - заявила Элина.

Во время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса, украинская теннисисика представила свой кулинарный блог.

"Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде еще больше. Стараюсь приготовить эти блюда тут, но некоторые из них требуют много времени. Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу "выбрасывается". Мне нужно точно все измерить, добавить специй столько, сколько нужно, и не переборщить", - отметила Свитолина.