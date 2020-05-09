Руководитель ATP рассказал о сроках возобновления сезона

Руководитель Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андреа Гауденци не исключает, что теннисный сезон могут возобновить до конца года.
Функционер отметил, что организация сохраняет оптимистичный настрой и готовится принять решение о судьбе турниров во второй половине лета.
"Было бы неразумно бросить все прямо сейчас. Никто не знает, что случится, мы хотим сохранить оптимистичный настрой", — рассказал Гауденци.
"Конечно, может быть множество новых вариантов: игры на пустых аренах, решения об ограничении перемещений между странами. Но мы пока не приняли никаких решений, потому что это гипотетические сценарии".
"У нас установлен дедлайн до 15 мая для [решения о судьбе] турниров, которые должны состояться в июле, после Уимблдона. И 1 июня — для турниров в августе. Мы решаем с запасом в шесть-восемь недель. Решать о дальнейшей перспективе было бы безрассудно, на мой взгляд".
"Можно предположить, будет маловероятно, что все страны будут придерживаться одних правил в отношении ограничений на перемещение. Австралия сейчас находится совсем в другом положении, чем Великобритания. В Швеции применяют совсем другой подход. Мы бы хоть сегодня могли провести там турнир. Но могут ли 100 теннисистов отправиться в Швецию? Нет. В этом и вызов".
На сегодняшний день теннисный сезон остановлен до 13 июля. Вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19 могут продлить до 3 августа.