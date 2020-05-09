Руководитель ATP рассказал о сроках возобновления сезона

Новости спорта:Ближайшие турниры точно не состоятся до июля.

Руководитель Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андреа Гауденци не исключает, что теннисный сезон могут возобновить до конца года.

Функционер отметил, что организация сохраняет оптимистичный настрой и готовится принять решение о судьбе турниров во второй половине лета.

"Было бы неразумно бросить все прямо сейчас. Никто не знает, что случится, мы хотим сохранить оптимистичный настрой", — рассказал Гауденци.

"Конечно, может быть множество новых вариантов: игры на пустых аренах, решения об ограничении перемещений между странами. Но мы пока не приняли никаких решений, потому что это гипотетические сценарии".

"У нас установлен дедлайн до 15 мая для [решения о судьбе] турниров, которые должны состояться в июле, после Уимблдона. И 1 июня — для турниров в августе. Мы решаем с запасом в шесть-восемь недель. Решать о дальнейшей перспективе было бы безрассудно, на мой взгляд".

"Можно предположить, будет маловероятно, что все страны будут придерживаться одних правил в отношении ограничений на перемещение. Австралия сейчас находится совсем в другом положении, чем Великобритания. В Швеции применяют совсем другой подход. Мы бы хоть сегодня могли провести там турнир. Но могут ли 100 теннисистов отправиться в Швецию? Нет. В этом и вызов".

На сегодняшний день теннисный сезон остановлен до 13 июля. Вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19 могут продлить до 3 августа.