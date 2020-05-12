Свитолина - в списке лучших теннисисток за последние 10 лет

Новости спорта:Женская теннисная ассоциация (WTA) предлагает рейтинг действующих теннисисток, которые заработали наибольшее количество очков в мировой классификации.

Как сообщает официальный сайт организации, при подсчете всех очков девушек за последние 10 лет WTA составила список 20 самых успешных теннисисток. Восьмую строчку в этом рейтинге с активом в 26 164 очка заняла украинка Элина Свитолина. Личный рекорд Свитолиной в рейтинге WTA - 3-е место.

Топ-10:

1-е место: Серена Уильямс - 66 308 очков

2: Петра Квитова - 46 385

3: Симона Халеп - 44 590

4: Анжелик Кербер - 41 090

5: Виктория Азаренко - 39 235

6: Каролина Плишкова - 30 207

7: Саманта Стосур - 27 461

8: Элина Свитолина - 26 164

9: Гарбинье Мугуруса - 26 056

10: Винус Уильямс - 24 641.

В топ-20 также попали Сара Эррани, Светлана Кузнецова, Карла Суарес Наварро, Анастасия Павлюченкова, Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Юлия Гергес, Кики Бертенс, Андреа Петкович и Эшли Барти.