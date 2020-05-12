Свитолина - в списке лучших теннисисток за последние 10 лет

Как сообщает официальный сайт организации, при подсчете всех очков девушек за последние 10 лет WTA составила список 20 самых успешных теннисисток. Восьмую строчку в этом рейтинге с активом в 26 164 очка заняла украинка Элина Свитолина. Личный рекорд Свитолиной в рейтинге WTA - 3-е место.
Топ-10:
1-е место: Серена Уильямс - 66 308 очков
2: Петра Квитова - 46 385
3: Симона Халеп - 44 590
4: Анжелик Кербер - 41 090
5: Виктория Азаренко - 39 235
6: Каролина Плишкова - 30 207
7: Саманта Стосур - 27 461
8: Элина Свитолина - 26 164
9: Гарбинье Мугуруса - 26 056
10: Винус Уильямс - 24 641.
В топ-20 также попали Сара Эррани, Светлана Кузнецова, Карла Суарес Наварро, Анастасия Павлюченкова, Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, Юлия Гергес, Кики Бертенс, Андреа Петкович и Эшли Барти.