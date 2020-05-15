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Джокович заявил, что может выиграть рекордное число турниров Большого шлема

Джокович заявил, что может выиграть рекордное число турниров Большого шлема
11:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович уверен, что ему удастся установить рекорд по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема».

Также он рассчитывает, что будет дольше других занимать первую строчку в рейтинге ATP. Серб, являющийся первой ракеткой мира, завоевал за карьеру 17 титулов на турнирах «Большого шлема». На данный момент он отстаёт по этому показателю от испанца Рафаэля Надаля на два титула, а от швейцарца Роджера Федерера — на три.

«Я всегда очень уверен в собственных силах. Верю, что могу выиграть рекордное число турниров «Большого шлема» и установить рекорд по нахождению на первой строчке в рейтинге. Это является моей целью.

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Я не верю в лимиты. Думаю, что они являются лишь иллюзиями собственного эго или разума», — цитирует Джоковича Eurosport со ссылкой на интервью сербского теннисиста изданию In Depth.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости спорта.
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