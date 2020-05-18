Марченко: Игроки зарабатывают недостаточно, призовые распределяют неправильно

Новости спорта:Теннисист считает, что сейчас игроки ниже топ-300 теряют меньше денег.

Украинец Илья Марченко поделился мнением о программе финансовой помощи теннисистам с низким рейтингом. Он пока не знает, какие деньги получат игроки.

«Сейчас у игроков, которые стоят ниже топ-300, у них отличный период, они теряют меньше денег. Понятно, есть лиги и там зарабатывают. Какие-то лиги уже отменили, но что-то еще появится. Не потратил на перелет, не потратил на гостиницу, считай, заработал, вышел в плюс в этом месяце».

«Кроме официальной информации, у меня нет других данных, кто получит какие деньги по программе. Когда поступят деньги на счет, тогда я буду знать».

«Я не считаю, что игроки должны были жертвовать на это. Это так выглядит, как будто мы безработные, которым необходима помощь. Этим должны заниматься ATP, ITF, Большие Шлемы. Изначально мы не должны были быть в такой ситуации».

«Игроки зарабатывают недостаточно, призовые распределяют неправильно, слишком большая разница между игроками топ-10, топ-50… На протяжении 10 лет на это могут повлиять Федерер, Надаль и Джокович. Они могли бы сделать все, как им угодно, и турнирам пришлось бы идти им на уступки. Но имеем, что имеем», — сказал Марченко.

Ранее ATP и WTA объявили о программе помощи игрокам с низким рейтингом. Планируется выделить минимум 4,9 миллионов фунтов для поддержки спортсменов, которых затронул кризис из-за пандемии коронавируса.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продлили перерыв в теннисном сезоне до 31 июля. Ранее соревнования были приостановлены до 13 июля в связи с пандемией коронавируса.