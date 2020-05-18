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Стаховский дал прогноз на остаток сезона

Стаховский дал прогноз на остаток сезона
16:11 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Стаховский надеется, что в этом году еще сыграют крупные турниры.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский надеется, что в этом сезоне в мире еще пройдут большие теннисные турниры.

«Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он возобновится. Я действительно надеюсь, что в этом году еще сыграют крупные турниры.

Это правда, что сейчас сложно тренироваться, сохраняя мотивацию. У нас нет цели, мы не знаем, как долго продлится перерыв», - заявил Сергей Стаховский.

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Напомним, член президиума Федерации тенниса Украины Всеволод Кевлич поделился мнением о карьере Сергея Стаховского: "Украинский теннисист Сергей Стаховский задумался над окончанием карьеры. Ему уже трудно искать мотивацию в 34 года. Все турниры, которые в настоящий момент имеет, и деньги, которые зарабатывает, - уже не тот вызов, который может максимально мотивировать Сергея".

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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