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Теннисист Стаховский: Родители научили, как нужно относиться к своей стране

Теннисист Стаховский: Родители научили, как нужно относиться к своей стране
15:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своей активной гражданской позиции

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, почему имеет активную гражданскую позицию и как обстоят дела с его винным бизнесом.

- Вы один из немногих украинских спортсменов с четкой и активной гражданской позицией - помогаете украинской армии, публично поддерживаете свою страну. Это воспитание или есть другая причина?

- Больше половины своей жизни я провел заграницей. Сформировать такую позицию, проживая в других странах, непросто. Поэтому я бы назвал это воспитанием с детства, влиянием родителей: они научили, как относиться к окружающим, как относиться к своей стране.

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- У вас есть необычное увлечение, которое стало на коммерческие рельсы - это винный бизнес. Как продвигаются дела?

- Наш винный бизнес начался не вовремя (смеется). Карантин - это вещь хорошая, но не для всего. Вышли на рынок мы классно, но карантин наши «витания в облаках» прекратил, мы спустились на землю и боремся с проблемами, как и все, кто занимается бизнесом.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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