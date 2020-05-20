Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
Месси и Гвардиола могли оказаться в Хетафе
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом

Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо

Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо
15:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Сергей Стаховский поговорил о любимых игроках киевского клуба.

Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что лучшим игроком в составе Динамо был Андрей Шевченко.

"При всем моем уважении к Сергею Станиславовичу Реброву, для меня номером один был Андрей Шевченко. Во времена его выступления в Динамо я был еще очень молод, но уже тогда понимал, что могла бы связка Ребров - Шевченко сотворить в составе любой команды. И мне было очень жаль, что они разошлись по разным клубам.

Очень нравился Каха Каладзе - сумасшедший игрок! В памяти отложился его удар с пенальти в матче со Спартой в 98-м - как из пушки, и прямо по центру ворот!", - сказал теннисист.

Стаховский также отметил, что в близких отношениях находится с Ребровым и часто играет с ним в теннис.

Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса

"Это больше, чем дружба, уже ближе к родственным отношениям. Ребров крестил моего младшего ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь.

Совместные спарринги? Проще сказать, когда мы не играем в теннис. У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Как для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!", - отметил украинец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Футбол, Новости футбола, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
02 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
03 "Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
04 Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
05 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь