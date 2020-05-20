Стаховский назвал лучшего футболиста Динамо

Новости спорта:Сергей Стаховский поговорил о любимых игроках киевского клуба.

Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что лучшим игроком в составе Динамо был Андрей Шевченко.

"При всем моем уважении к Сергею Станиславовичу Реброву, для меня номером один был Андрей Шевченко. Во времена его выступления в Динамо я был еще очень молод, но уже тогда понимал, что могла бы связка Ребров - Шевченко сотворить в составе любой команды. И мне было очень жаль, что они разошлись по разным клубам.

Очень нравился Каха Каладзе - сумасшедший игрок! В памяти отложился его удар с пенальти в матче со Спартой в 98-м - как из пушки, и прямо по центру ворот!", - сказал теннисист.

Стаховский также отметил, что в близких отношениях находится с Ребровым и часто играет с ним в теннис.

"Это больше, чем дружба, уже ближе к родственным отношениям. Ребров крестил моего младшего ребенка, сына Алекса. С Сергеем мы дружим уже лет восемь.

Совместные спарринги? Проще сказать, когда мы не играем в теннис. У нас свои игры, которые и Реброву интересны, и мне для поддержания навыков полезны. Сергей очень любит теннис, его выгнать с корта практически невозможно. Как для любителя он демонстрирует отличный уровень игры!", - отметил украинец.