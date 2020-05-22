Стаховский возобновил сезон поражением на Кубке Будапешта

Новости спорта:Украинец Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Петеру Надю.

Украинский теннисист Сергей Стаховский первым из украинских теннисистов вышел из карантина, но проиграл на старте выставочного турнира Кубок Будапешта.

В первом матче украинец, занимающий 167 строчку рейтинга, уступил Петеру Надю из Венгрии (№533 ATP).

После победы в первом коротком сете, Стаховский проиграл два следующих.

Сергей Стаховский (Украина) – Петер Надь (Венгрия) – 4:1, 1:4, 2:4

Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за "бронзу"