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Федерер: Мне очень трудно представить крупный турнир при абсолютно пустых трибунах

Федерер: Мне очень трудно представить крупный турнир при абсолютно пустых трибунах
22:20 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Теннисист шокирован происходящим в мире.

20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер в интервью Густаво Куэртену рассказал, что не хотел бы играть турниры без зрителей.

"У меня в голове не укладывается, как мы будем играть при пустых трибунах. Не могу это представить, правда. Надеюсь, этого не случится. Да, во время тренировок вокруг никого нет, но все равно будет странно играть без зрителей. Конечно, такой вариант не исключен, но было бы здорово вернуться в привычную атмосферу.

Нужно дождаться того момента, когда появится возможность вернуться при нормальных обстоятельствах. По крайней мере, при заполняемости стадиона на треть или даже половину. Мне очень трудно представить крупный турнир при абсолютно пустых трибунах.

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Самое важное сейчас – это то, что мы сплотились и вместе решаем проблему. Обычно, когда возникают проблемы, это дело исключительно конкретной страны или региона. Сейчас же весь мир охвачен пандемией. Неважно, где ты – в Бразилии или Швейцарии – у всех нас одна общая проблема. Надеюсь, как можно меньше бразильцев заболеет коронавирусом и у каждого получится пережить это нелегкое время".

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Теннис, Роджер Федерер, Пандемия.
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