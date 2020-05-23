"Не сошлись характерами": Цуренко рассталась с тренером

Новости спорта:Работать с эстонцем Леся начала в конце прошлого года.

Пятая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, что прекратила сотрудничество со своим тренером Сильвером Карьюсом.

«Не сошлись характерами», — рассказала теннисистка во время совместного Instagram-эфира с Мартой Костюк.

О начале сотрудничества Цуренко с эстонцем стало известно в декабре прошлого года. С тех пор Леся сыграла на Открытом чемпионате Австралии, где в первом раунде проиграла Эшли Барти.

Во второй половине прошлого года Цуренко пропустила пять месяцев из-за повреждения локтя и опустилась на 139-е место в мировом рейтинге WTA.

Цуренко примет участие в выставочном турнире, который стартует во вторник, 26 мая. Также заявлены Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок и Дарья Лопатецкая, помимо прочих.