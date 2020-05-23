Костюк: Самым любимым турниром является открытый чемпионат Австралии

Новости спорта:17-летняя украинская теннисистка очень хотела бы победить на турнире Grand Slam US Open.

Вместе с тем, самыми любимые соревнованиями для нее - это Открытый чемпионат Австралии, сообщает BTU.

"Самыми любимыми соревнованиями Grand Slam для меня является открытый чемпионат Австралии. Но если говорить о том, какой турнир я бы хотела выиграть, то это US Open. Потом Уимблдон, Австралия и "Ролан Гаррос". Если ты выигрываешь US Open, то тебя приглашают в разные шоу, например, Джимми Фэллона, ты делаешь разные крутые вещи. А Уимблдон – это очень престижный турнир, у него многолетние традиции. Выиграть его - мечта каждого", - заявила теннисистка.

Костюк также назвала величайшую, по ее мнению теннисистку в истории.

"Думаю, что это Маргарет Корт, в первую очередь. И Штеффи Граф", - сказала Марта.