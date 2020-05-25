Новости спорта:Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский примет участие в показательных соревнованиях в Белграде (Сербия).

Об этом сообщает БТУ.

Экс-теннисист Янко Типсаревич организует на базе своей академии показательные соревнования Eastern European Championship во время паузы в сезоне. В список участников турнира попал и Сергей Стаховский.

Известно, что соревнования стартуют в середине следующего месяца (на неделе, начинающейся 15 июня). Другие подробности Типсаревич обещает сообщить в ближайшее время.

Напомним, что Стаховский на прошлой неделе сыграл на выставочном турнире в Венгрии.

В субботу состоялись поединки:

Сергей Стаховский - Мартон Фучовіч (1:4, 2:4);

Анна Бондарь - Фанни Штоллар (4:3, 4:0);

Стаховский/Бондарь - Фучовіч/Штоллар (4:2, 1:4, 6:10).

По итогам этой матчевой встречи Мартон Фучович и Фанни Штоллар гарантировали себе выход в финал, а в матче за "бронзу" играли Бабош Тимеа и Петер Надь.