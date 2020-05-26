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Цуренко: Все будет хорошо, турнир пройдет без зрителей

Цуренко: Все будет хорошо, турнир пройдет без зрителей
08:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка – о предстоящем турнире от ФТУ.

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировали возобновление теннисного сезона.

О приглашении на турнир UTF Ladies Invitational

«Когда получили эту новость, приглашения, то были очень удивлены. Конечно, первые вопросы были, позволят провести турнир, ведь сейчас действуют карантинные условия.

Но все будет хорошо, турнир пройдет без зрителей. И, конечно же, для игроков это очень хорошая возможность поиграть в матче, потренироваться, почувствовать хотя бы частично эту турнирную атмосферу.

Это, пожалуй, лучшее, что мы можем сделать - стараться играть хоть какие-то матчи между собой, между теми игроками, которые находятся в зоне доступности. И я считаю, что проведение такого турнира – очень хорошая инициатива от ФТУ».

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О целях, которым помешала эпидемия

«Конечно же, хотела вернуть свои позиции после травмы, хотелось сыграть как можно больше турниров и больше матчей. Хотелось вернуться в прежнее рейтинга, но, к сожалению, из-за карантина не удалось этого сделать, поэтому эта цель остается на будущее. Есть цель, но ты в принципе ничего не можешь сделать для того, чтобы ее достичь. Только тренироваться. Сейчас это, наверное, самое сложное, потому что мы готовимся, но не знаем к чему именно», – сказала Цуренко.

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АТР, Леся Цуренко, Теннис, Новости спорта.
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