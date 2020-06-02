Симона Халеп: Последние годы я находилась на карантине

Новости спорта:Теннисистка Симона Халеп рассказала, что последние годы только занималась теннисом и не могла отдохнуть

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что многому научилась во время двухмесячной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, и поняла, что на самом деле в режиме карантина жила последние шесть лет, в течение которых занималась исключительно своей карьерой.

"Я многому научилась после двухмесячной самоизоляции. Поняла, что последние шесть лет я фактически находилась в полном карантине. Поняла, что должна что-то изменить в своей жизни, чтобы развиваться не только в теннисе. То, что я находилась на карантине в течение шести лет, помогло мне стать первой ракеткой мира. Но теперь мне хотелось бы стать счастливой и без тенниса, почувствовать и увидеть нечто иное. Но я должна быть дома в 10 часов вечера, потому что на следующее утро у меня тренировка. Я не могу забыть о теннисе, но потихоньку меняюсь и горжусь этим", — приводит слова Халеп Agerpres.

Ранее сообщалось, что Костюк выиграла выставочный турнир в Ирпене.