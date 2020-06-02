Марта Костюк: Буду тренироваться с Цуренко

Новости спорта:Теннисистка Марта Костюк сегодня выиграла турнир в Ирпене.

Теннисистка Марта Костюк после победы на турнире UTF Ladies Invitational рассказала о планах на ближайшее время.

"Сейчас я еду в небольшой отпуск. Потом снова приступлю к тренировкам.

Сезон начинается только через 2 месяца. Я уже тренируюсь 2,5 месяца и не могу сказать, что мне нужно догонять, добирать форму.

Я уже даже устала, потому что без выходных тренировалась. Скорее всего, буду тренироваться с Лесей Цуренко", - сказала Костюк в интервью ФТУ.

Ранее Костюк сделала предположение касательно возобновления сезона.

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