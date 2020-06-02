Теннисный турнир в Цинциннати хотят перенести в Нью-Йорк

Новости спорта:Это позволит игрокам из других стран находиться в одном и том же месте по ходу двух турниров и обеспечит безопасность всех участников соревнований

USTA предложила ATP и WTA поменять локацию комбинированного турнира.

По информации The New York Times, в USTA рассматривают вариант, при котором турнир Western & Southern Open пройдет не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Эта мера позволит игрокам из других стран находиться в одном и том же месте по ходу двух турниров и обеспечит безопасность всех участников соревнований.

На этой неделе USTA представила ATP и WTA план проведения турниров, но пока представители туров не могут публично его комментировать.

При этом представители туров уверены, что на пути к выполнению этого плана могут возникнуть непреодолимые препятствия. В частности, правила карантина предполагают самоизоляцию игроков из других стран после прибытия в США и по возвращении в Европу. Но эти требования могут быть индивидуально изменены для каждого спортсмена.

Напомним, турнир в Цинциннати запланирован на 17-23 августа – прямо перед стартом US Open, который пройдет с 31 августа по 13 сентября.