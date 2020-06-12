Зверев: Провести US Open будет очень сложно

Немецкий теннисист не считает целесообразным проведение Открытого турнира США во время карантина.

Седьмая ракетка мира Александр Зверев рассказал, как относится к идее проведения US Open в условиях карантина.

"На тех условиях, которые сейчас предлагают, провести турнир будет очень сложно. Приехав в Нью-Йорк, придется две недели провести в карантине в аэропорту – и выходить никуда нельзя. И приехать нужно заранее, потому что после двух недель в карантине не получится сразу же играть. В итоге нужно выделить на два турнира [US Open и Цинциннати] 6-7 недель.

К тому же там не будет зрителей, не будет привычной атмосферы. По-моему, нельзя будет пользоваться раздевалками.

И я думаю, в таких обстоятельствах многим будет некомфортно".

Напомним, ведущие теннисисты высказались против ограничений, которые предложено ввести на турнире в Цинциннати и на US Open.