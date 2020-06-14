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Джокович неожиданно уступил на собственном турнире

Джокович неожиданно уступил на собственном турнире
Обновлено 20:41 Сегодня Телеграф championat.com
Новак Джокович в трех мини-сетах проиграл соотечественнику Филипу Краиновичу.

Во втором туре организованного сербом Новаком Джоковичем в Белграде выставочного турнира Adria Tour произошло две сенсации.

В первом матче вечерней программы болгарин Григор Димитров, главный конкурент австрийца Доминика Тима в борьбе за выход в финал из второй группы, со счётом 1:4, 3:4 (4:7) проиграл сербу Николе Милоевичу. Милоевича не было в списке участников турнира, он заменил боснийца Дамира Джумхура, который снялся в начале поединка с Тимом.

Тим после этого вырвал победу в матче с сербом Душаном Лайовичем — 1:4, 4:1, 4:3 (8:6). Чуть позже Новак Джокович сенсационно проиграл соотечественнику Филипу Краиновичу — 4:2, 2:4, 1:4. В последнем матче дня немец Александр Зверев уверенно разобрался с сербом Виктором Троицки — 4:1, 4:1.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир Джоковича Adria Tour не состоится в Черногории.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса, Филип Краинович.

Автор:

Телеграф
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