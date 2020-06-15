US Open-2020 состоится в установленные сроки

Организаторы намерены провести турнир в те же строки и без зрителей.

Открытый чемпионат США по теннису US Open не будет отменен в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и протесты некоторых топ-игроков.

Теннисисты не хотят мириться с жесткими ограничениями, которые мэйджор планирует ввести из-за пандемии.

Как сообщает Forbes, организаторы решили провести US Open в запланированные сроки (31 августа – 13 сентября), опасаясь финансовых потерь.

АТР и WTA намерены одобрить план проведения турнира, о чем официально должно быть объявлено в ближайшее время.

При этом, как сообщает источник, матчи соревнований, вероятно, будут проходить в отсутствии болельщиков и представителей СМИ.