Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм провели первые матчи группового раунда выставочного турнира Eastern European Championship в Сербии.
Стаховский в тяжелом матче обыграл представителя Словении Альяжа Бедене. Украинец проиграл в первой партии, но сумел переломить ход встречи. Два следующих сета были за Сергеем.
Ваншельбойм на старте турнира не испытал проблем в матче с сербом Миланом Дриничом. 18-летний украинец отдал сопернику только два гейма.
Завтра, 16 июня, Стаховский сыграет против Томислава Бркича из Боснии и Герцеговины, Ваншельбойм встретится с представителем Сербии Николой Милоевичем.
Напомним, что теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 31 июля из-за пандемии коронавируса.
Eastern European Championship. 1-й тур
Эрик Ваншельбойм (Украина) — Милан Дринич (Сербия) 2:0 (6:1, 6:1)
Альяж Бедене (Словения) — Сергей Стаховский (Украина) 1:2 (6:4, 1:6, 4:6)