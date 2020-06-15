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Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Победу на старте выставочного турнира одержал и украинец Ваншельбойм.

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм провели первые матчи группового раунда выставочного турнира Eastern European Championship в Сербии.

Стаховский в тяжелом матче обыграл представителя Словении Альяжа Бедене. Украинец проиграл в первой партии, но сумел переломить ход встречи. Два следующих сета были за Сергеем.

Ваншельбойм на старте турнира не испытал проблем в матче с сербом Миланом Дриничом. 18-летний украинец отдал сопернику только два гейма.

Завтра, 16 июня, Стаховский сыграет против Томислава Бркича из Боснии и Герцеговины, Ваншельбойм встретится с представителем Сербии Николой Милоевичем.

Напомним, что теннисный сезон был приостановлен ATP и WTA до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

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Eastern European Championship. 1-й тур

Эрик Ваншельбойм (Украина) — Милан Дринич (Сербия) 2:0 (6:1, 6:1)

Альяж Бедене (Словения) — Сергей Стаховский (Украина) 1:2 (6:4, 1:6, 4:6)

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Сергей Стаховский, Теннис.

Автор:

Телеграф
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