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Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020

Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
20:09 Сегодня Телеграф sport.ua
Первый турнир Большого Шлема в этом году состоится в Нью-Йорке.

Ранее уже сообщалось о том, что в ближайшее время организаторы US Open должны официально объявить о проведения турнира в запланированные сроки.

Теперь на пути к проведению турнира был преодолен еще один барьер: было получено разрешение от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Об этом сам Куомо сообщил в своем Твиттере:

Теннисная ассоциация США предпримет чрезвычайные меры безопасности, чтобы защитить игроков и персонал. Будет проводиться тщательное тестирование, уборка, будет создано дополнительное пространство в раздевалках, будет выделено жилье и транспорт».

При этом многие топ-игроки могут отказаться от участия в US Open-2020 из-за слишком жесткого медицинского протокола.

Ранее Ник Киргиос подверг критике руководство US Open.

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Нью-Йорк, US Open-2020.

Автор:

Телеграф
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