Киргиос подверг критике руководство US Open

Скандальный австралийский теннисист Ник Киргиос рассказал , как относится к перспективе проведения US Open в условиях пандемии коронавируса.

«ATP старается дать US Open зеленый свет. Это эгоистично с учетом всего, что происходит в данный момент. Разумеется, никуда не делся коронавирус COVID-19, но там также идут массовые волнения. Нужно сообща справиться с этими проблемами, прежде чем теннис вернется».

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 11, 2020