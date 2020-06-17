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Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре

Белград: Стаховский и Ваншельбойм уступили по втором туре
09:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм
Украинцы Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм отдалились от выхода в плей-офф Eastern European Championships.

Сергей Стаховский в матче второго тура группового этапа за 2 часа и 52 минуты неожиданно проиграл 594-й ракетке мира Томиславу Бркичу (7:5, 5:7, 5:7).

Во втором сете украинец вел 5:3, но не смог подать на матч. В решающей партии Стаховский упустил два брейк-поинта, а затем при счете 5:5 позволил Бркичу сделать решающий брейк.

Для Эрика Ваншельбойма матч со 145-й ракеткой мира Николой Милоевичем завершился разгромным поражением (2:6, 0:6). Молодой украинец проиграл пять геймов на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.

Сегодня Сергей Стаховский и Эрик Ваншельбойм отыграют заключительные матчи группового этапа.

Напомним, в первом туре Стаховский и Ваншольбойм одержали победы.

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Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Эрик Ваншельбойм, Eastern European Championships.

Автор:

Телеграф
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