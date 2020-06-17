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Вторая ракетка мира отказалась от участия в US Open

Вторая ракетка мира отказалась от участия в US Open
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф championat.com
Симона Халеп решила не покидать Европу в этом сезоне.

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп не будет принимать участие в турнирах, которые проходят за пределами Европы, до окончания нынешнего сезона, сообщает румынский Eurosport.

Таким образом, Халеп пропустит US Open 2020, который планируется провести в Нью-Йорке (США) в конце августа, турниры в американских Вашингтоне и Цинциннати, а также азиатскую серию турниров, если теннисный сезон возобновится, и перечисленные соревнования всё же состоятся.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Ранее власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020.

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Все по теме:

Теннис, US Open, Симона Халеп.

Автор:

Телеграф
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