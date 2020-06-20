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Тренер Свитолиной назвал главные цели украинки

Тренер Свитолиной назвал главные цели украинки
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Бэттлз считает, что украинку не так много отделяет от победы на большом турнире.

Эндрю Бэттлз, тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной, рассказал о главных целях теннисистки — победе на турнире Большего Шлема и Олимпиаде. Он считает, что у украинки есть необходимый уровень для достижения поставленных целей.

«Победа на Олимпиаде — это было бы огромное достижение для Элины, это большая цель для нее. Мне трудно говорить за нее, насколько большое значение это будет иметь для нее, как для представительницы Украины, насколько под большим давлением она себя чувствует», — сказал Бэттлз.

«Я знаю, что в Украине есть много отличных спортсменов. Конечно, определенное давление будет присутствовать, но у нее как у спортсменки топ-уровня есть шанс завоевать медаль в Токио».

«Что касается турниров в теннисном туре, то Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Большого Шлема. Где-то ей не везло, нужно было обыграть так много сильных соперниц. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, то в итоге это произойдет, ее не так много отделяет от победы».

«Во время паузы в сезоне у меня было много времени, чтобы вновь поразмыслить над теми полуфиналами, которые у нее были на мэйджорах в прошлом году. И больших сожалений у меня нет. Конечно, всегда есть какие-то вещи, которые бы хотелось поменять. Но я бы не стал менять ничего тактически».

«Думаю, и в матче с Халеп на Уимблдоне, и в матче с Уильямс на US Open, начало игры было ключевым. Там были затяжные геймы, девушки боролись и та, которая сумела получить инициативу со старта, в итоге и выигрывала. Это не были плохие матчи, Элина показала в этих поединках хороший теннис».

«Конечно, выйти в финал и затем выиграть турнир Большого Шлема — это цель команды и ее личная цель. А вот первая строчка в рейтинге — это уже как следствие хороших выступлений на мэйджорах. Поэтому, большая цель — это финал и титул Большего Шлема».

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В июле Свитолина выступит на выставочном турнире в Берлине. Соревнования пройдут с 13 по 19 июля.

В данный момент Свитолина занимает пятое место рейтинга WTA. Женская теннисная ассоциация намерена возобновить сезон уже 3 августа.

Эндрю Бэттлз, тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной, рассказал о главных целях теннисистки — победе на турнире Большего Шлема и Олимпиаде. Он считает, что у украинки есть необходимый уровень для достижения поставленных целей.

«Победа на Олимпиаде — это было бы огромное достижение для Элины, это большая цель для нее. Мне трудно говорить за нее, насколько большое значение это будет иметь для нее, как для представительницы Украины, насколько под большим давлением она себя чувствует», — сказал Бэттлз.

«Я знаю, что в Украине есть много отличных спортсменов. Конечно, определенное давление будет присутствовать, но у нее как у спортсменки топ-уровня есть шанс завоевать медаль в Токио».

«Что касается турниров в теннисном туре, то Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Большого Шлема. Где-то ей не везло, нужно было обыграть так много сильных соперниц. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, то в итоге это произойдет, ее не так много отделяет от победы».

«Во время паузы в сезоне у меня было много времени, чтобы вновь поразмыслить над теми полуфиналами, которые у нее были на мэйджорах в прошлом году. И больших сожалений у меня нет. Конечно, всегда есть какие-то вещи, которые бы хотелось поменять. Но я бы не стал менять ничего тактически».

«Думаю, и в матче с Халеп на Уимблдоне, и в матче с Уильямс на US Open, начало игры было ключевым. Там были затяжные геймы, девушки боролись и та, которая сумела получить инициативу со старта, в итоге и выигрывала. Это не были плохие матчи, Элина показала в этих поединках хороший теннис».

«Конечно, выйти в финал и затем выиграть турнир Большого Шлема — это цель команды и ее личная цель. А вот первая строчка в рейтинге — это уже как следствие хороших выступлений на мэйджорах. Поэтому, большая цель — это финал и титул Большего Шлема».

В июле Свитолина выступит на выставочном турнире в Берлине. Соревнования пройдут с 13 по 19 июля.

В данный момент Свитолина занимает пятое место рейтинга WTA. Женская теннисная ассоциация намерена возобновить сезон уже 3 августа.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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