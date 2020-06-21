Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
В клубе УПЛ вспышка коронавируса
В клубе УПЛ вспышка коронавируса

Суммы мировых в мировом теннисе хотят урезать

Суммы мировых в мировом теннисе хотят урезать
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф championat.com
WTA хочет сильнее урезать призовые крупных турниров, а ATP уменьшит фонд мелких турниров.

Мужская и женская теннисные ассоциации — ATP и WTA — объявили о планах по снижению призового фонда на проводящихся под их эгидой соревнованиях до конца этого года. Об этом сообщает американский журналист Кристофер Клэри.

WTA уменьшит призовые на турнирах серии International на 18%, на самых престижных соревнованиях, входящих в категории Premier Mandatory, — на 32%. Сокращение призового фонда на турнирах категории Premier и Premier 5 будет больше 18%, но меньше 32%. В ATP конкретные цифры не назвали, но сообщили, что они, напротив, урежут призовой фонд турниров ATP 250 и ATP 500 сильнее, чем «Мастерсов». Фонд может быть увеличен, если на трибунах разрешат присутствовать зрителям.

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Клэри утверждает, что ATP и WTA планируют провести челленджеры на протяжении как минимум двух недель в качестве компенсации отмены квалификации US Open, чтобы игроки, которые попадали в отборочные соревнования по рейтингу, могли получить и очки, и призовые. Квалификация была отменена в связи с пандемией коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
02 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
03 Нереальный сейв Асенхо - в обзоре матча Гранада - Вильярреал (Видео)
04 UFC Vegas 3: результаты взвешивания и битвы взглядов (Видео)
05 Голевая передача с аута - в обзоре матча Эспаньол - Леванте (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь