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На турнире Джоковича коронавирусом заразился 5-летний мальчик

На турнире Джоковича коронавирусом заразился 5-летний мальчик
07:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Турнир Новака Джоковича доказал, что в теннис пока рано играть.

5-летний мальчик заболел в результате заражения коронавирусом на теннисном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), организатором которого стал первая ракетка мира Новак Джокович, сообщает Blic.

Издание информирует, что заболевание ребёнка протекает бессимптомно, а сам мальчик находится в изоляции от родителей. Отмечается, что мальчик является внуком владельца ресторана «Нико», в котором участники турнира проводили вечеринку, посвящённую началу турнира.

Ранее стало известно, что сам Новак Джокович и его семья всё же прошли тест на коронавирус в Белграде, хотя ранее отказывались, даже несмотря на появление информации о заражении Григора Димитрова, с которым он контактировал.

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходил Adria Tour, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители. Этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

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