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Джокович извинился за вспышку коронавируса на своем турнире

Джокович извинился за вспышку коронавируса на своем турнире
16:51 Сегодня Телеграф sport.ua
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление в связи со вспышкой коронавируса на турнире "Adria Tour".

Напомним, сегодня серб подтвердил и свой позитивный тест, а ранее заразились болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и нескольких тренеров.

"Все, что мы делали последние месяцы, происходило от чистого сердца и из лучших побуждений. Наш турнир должен был объединить игроков и продемонстрировать солидарность и сопереживание внутри региона.

"Adria Tour" был предназначен для того, чтобы помочь и уже известным, и начинающим теннисистам из Юго-Восточной Европы посоревноваться в то время, пока сезон еще не возобновился официально из-за ситуации с коронавирусом.

Все вырученные средства должны были достаться нуждающимся людям, и я счастлив, что эта идея всем пришлась по душе. Мы организовали турнир в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила были соблюдены.

К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Надеюсь, со временем ситуация улучшится и мы сможем вернуться к обычной жизни, какой она была до коронавируса.

Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся.

Я буду на самоизоляции в течение 14 дней, а через 5 дней сдам повторный тест", – гласит сообщение на официальном сайте теннисиста.

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Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Коронавирус, Adria Tour.

Автор:

Телеграф
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