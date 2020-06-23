Этапы Adria Tour в Баня-Луке и Сараево отменены после вспышки коронавируса у теннисистов

Организаторы Adria Tour сообщили о досрочном завершении турнира в связи с эпидемией коронавируса.

По плану должны были состояться два этапа соревнования в боснийских Баня-Луке и Сараево, но их проведение отменили.

Накануне четверо участников предыдущих этапов Adria Tour сдали положительные тесты на COVID-19: в их числе Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки и первая ракетка мира Новак Джокович.

После известия о заражении Димитрова (он первым сдал положительный тест на коронавирус) был отменен финальный матч Adria Tour в хорватском Задаре между Джоковичем и Андреем Рублевым.

Рестарт теннисного сезона намечен на 14 августа — в этот день начнется турнир ATP в Вашингтоне. 31 августа должен стартовать один из турниров Большого шлема — US Open.